Matthias Walkner: Ein Härtetest unter Schmerzen

Matthias Walkner hat ein anstrengendes Jahr hinter sich, in der er mehr Zeit in der Reha und in der Kraftkammer verbracht hat als auf seinem geliebten Motorrad. Nach seinem zweiten Platz bei der Rallye Dakar hatte sich der Salzburger schnurstracks in den Operationssaal begeben und an seinem geschundenen Körper alles reparieren lassen, was über die Jahre zu Bruch gegangen ist.

Zum medinischen Service gehörte unter anderem ein Eingriff am Knöchel, nachdem sich heraus gestellt hatte, dass Walkner die meisten Etappen der heurigen Dakar-Rallye mit einem gebrochenen Sprungbein bestritten hatte. "Wenn du ein ganzes Jahr auf ein einziges Rennen trainierst, dann kämpfst du so lange, bis es wirklich nicht mehr geht“, meinte der 33-Jährige.