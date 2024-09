Auf und davon: Moto-GP-Ass Marc Marquez feiert den nächsten Triumph

Martin, der am Samstag den Sprint gewonnen hatte, entschied sich bei einsetzendem Regen für den Wechsel auf das mit Regenreifen ausgerüstete Ersatz-Motorrad - und wurde so zum großen Verlierer. Der Niederschlag hielt nicht lange - und Martin sah sich nach wenigen Runden gezwungen, wieder auf das andere Motorrad zu wechseln. Die zwei Zwischenhalte ließen ihn von Platz 2 am Ende auf Platz 15 abrutschen. Sein Vorsprung in der WM-Wertung verringerte sich um 19 Punkte. Marc Marquez - so wie Martin und Bagnaia auf Ducati unterwegs - liegt mit 53 Punkten Rückstand auf Position 3.