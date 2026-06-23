Marc Marquez bleibt bis 2028 Ducati-Pilot
Zwei Tage nach dem fünften Sieg beim Tschechien-Grand-Prix der MotoGP in Brünn herrscht für alle Fans von Marc Marquez Gewissheit: Der neunmalige Motorrad-Weltmeister wird bis einschließlich 2028 für Ducati Lenovo, dem Werksteam, fahren und auf Sieg- sowie Titeljagd gehen.
"Vielleicht röter als je zuvor und bereit, in vollem Ducati-Rot weitere legendäre Kapitel seiner MotoGP-Reise zu schreiben", heißt es auf den Social-Media-Kanälen des Herstellers aus Bologna. Der 33-Jährige fährt seit 2025 für die Werksmannschaft und krönte seine rekordbestückte Karriere mit dem Gewinn der Weltmeisterschaft.
2026 verlief bis einschließlich Mugello nicht nach Plan. In sieben Grand Prix" gab es kein einziges Podium, stattdessen aber vier Nuller. Erst in Ungarn kam Marquez in Fahrt, ließ am vergangenen Wochenende den Sieg in Tschechien folgen und hält im WM-Kampf 40 Punkte hinter Leader Marco Bezzecchi (Aprilia).
Kommentare