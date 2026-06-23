Zwei Tage nach dem fünften Sieg beim Tschechien-Grand-Prix der MotoGP in Brünn herrscht für alle Fans von Marc Marquez Gewissheit: Der neunmalige Motorrad-Weltmeister wird bis einschließlich 2028 für Ducati Lenovo, dem Werksteam, fahren und auf Sieg- sowie Titeljagd gehen.

"Vielleicht röter als je zuvor und bereit, in vollem Ducati-Rot weitere legendäre Kapitel seiner MotoGP-Reise zu schreiben", heißt es auf den Social-Media-Kanälen des Herstellers aus Bologna. Der 33-Jährige fährt seit 2025 für die Werksmannschaft und krönte seine rekordbestückte Karriere mit dem Gewinn der Weltmeisterschaft.