Lucas Auer auch im zweiten DTM-Rennen auf dem Podest

Lucas Auer kann mit einem guten Gefühl in die nächsten Rennen der DTM gehen. Nach Rang zwei im ersten Saisonrennen in Spielberg schaffte es der Tiroler am Sonntag wieder auf das Podest – Rang drei. Rallye-Ass Matthias Walkner überreichte Auer den Pokal – doch dieser hielt nicht lange, der Bulle brach vom Sockel ab.

Trophäe kaputt, Wochenende gelungen

„Die Qualität ist überschaubar“, witzelte Auer. „Ich weiß nicht, was ich gemacht habe, ich habe ihn nur aufgehoben und schon war er kaputt.“ Abgesehen davon wäre es ein fast perfektes Wochenende gewesen: „Ich bin mega zufrieden. Riesiger Dank an das Team, die Atmosphäre war toll. Es war ein Traum-Start und das daheim. Besser geht es nicht.“