Traumstart in der DTM: Österreichischer Doppelsieg in Spielberg

Die Veranstalter landeten einen Volltreffer, es wurde ein perfekter Saisonauftakt. Bei strahlendem Sonnenschein ging es am Samstag in Spielberg in das erste von insgesamt 16 Saisonrennen.

Groß waren die Zweifel, als der Rennkalender 2026 erschienen ist. Erstmals wird die DTM-Saison in Österreich gestartet. Doch ein Autorennen im April auf dem Red Bull Ring? Wird das Wetter entsprechen?

21 Autos von 8 Herstellern waren am Start - und zwei Österreicher. Sowohl Thomas Preining (Porsche) und Lucas Auer (Mercedes) fuhren von Anfang an im Spitzenfeld mit.

Dramatische Schlussphase

Nach einer Safety-Car-Phase und der Reihe von Boxenstopps lag der von Rang drei gestartete Preining plötzlich in Führung, Auer lag hinter dem für Andorra fahrenden Franzosen Jules Gounon auf Rang drei. Doch zwei Runden vor Ablauf der Zeit brach am Auto von Gounon die Radaufhängung. Lucas Auer erbte den zweiten Platz und machte noch ordentlich Druck auf Preining. Als es zum ersten Angriff von Auer kam, musste das Safety-Car noch einmal raus - Kelvin van der Linde war stehengeblieben.

Damit war das Rennen beendet. Preining gewann vor Auer. Rang drei ging an den Deutschen Maro Engel. Der für Italien startende Wiener Mirko Bortolotti wurde mit dem Lamborghini 13. und holte noch drei Punkte.

Bereits 2022 hatte Preining in Spielberg gewonnen. "Das ist meine schönste Erinnerung im Motorsport", hatte der 27-Jährige noch vor dem Rennen gesagt. Am Samstag wiederholte er das Kunststück vom Heimsieg. "Das ist sicher einer der besten drei Tage in meinem Leben", sagte Preining noch im Auto am Funk. Natürlich ist Preining nach dem Sieg auch erster Führender in der Meisterschaftswertung.

Die Reaktionen nach dem Rennen:

Thomas Preining: "Der Luci hat am Ende wahnsinnig Druck gemacht, der wollte es noch einmal spannend machen. Mega. Ich könnte nicht glücklicher sein. Von so einem Moment träumt man immer, darauf arbeitet man hin. Unsere Strategie war vom Feinsten, der Boxenstopp war perfekt."

Fortsetzung am Sonntag

Am Sonntag steht das zweite Rennen auf dem Programm. Im Gegensatz zum Samstag, sind dann nicht einer, sondern zwei Boxenstopps vorgeschrieben.