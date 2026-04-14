Premiere in der DTM: Lucas Auer und der fahrende Schuhkarton

Der Schnee liegt noch auf den Bergen rund um den Red Bull Ring in der Steiermark. Doch die Motorsportsaison hat begonnen. Am Dienstag absolvierten die Piloten der DTM ihre ersten Testfahrten. Am 25. und 26. April geht es hier um Punkte für die Meisterschaft – bei den ersten zwei von insgesamt 16 Rennen. Zum ersten Mal wird die DTM-Saison in Österreich gestartet. "Man kann hier im April auch Autorennen fahren, nicht nur Skirennen" „Wir hatten ein bisschen Bedenken wegen der Jahreszeit“, gibt DTM-Geschäftsführer Thomas Voss zu. „Aber man sieht, dass man hier im April auch Autorennen fahren kann und nicht nur Skirennen.“

Mittendrin sind zwei Österreicher, die mittlerweile schon zu den Routiniers zählen. Der Tiroler Lucas Auer (31) ist seit 2015 Teil der Rennserie, im Vorjahr kämpfte er bis zum letzten Rennen um den Titel mit und belegte am Ende Rang zwei. Thomas Preining (27) holte sich 2023 als erster Porsche-Fahrer den Titel. Der Mercedes von Auer ist heuer nicht mehr in Rosa gehalten, sondern wegen des neuen Hauptsponsors in Blau. Als der „fahrende Schuhkarton“ wurde der Bolide schon bezeichnet, doch der Tiroler kontert: „Ich finde das Auto optisch sehr gut. Das ist ein ikonisches Design. Ich freue mich riesig über die Partnerschaft mit Adidas.“