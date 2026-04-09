Die Steiermark gibt Gas: Große Pläne, großer Botschafter im Motorsport

Die Steiermark ist die Nummer eins im österreichischen Motorsport. Die Highlights der Sommersaison 2026 offenbarte eine gemeinsame Pressekonferenz beim Steiermark-Frühling am Wiener Rathausplatz, bei der Helmut Marko erstmals in seiner neuen Rolle als Red Bull Ring Botschafter in Erscheinung trat.

Neben Marko gab Red Bull Ring General Manager Thomas Überall einen Ausblick auf die Highlights der Saison 2026, Red Bull Erzbergrodeo Mastermind Karl Katoch umriss die enorme Wertschöpfung seiner Veranstaltung für die Region, Wings for Life Gründer und Motorsport-Legende Heinz Kinigadner gab Einblick hinter die Kulissen der MotoGP und der Landeshauptmann der Steiermark Mario Kunasek freute sich über den Stellenwert und die Wertschöpfung, die der Motorsport für sein Bundesland bringt.

Vor allem das Erzberg-Rodeo (heuer 4. bis 7. Juni) ist ein einzigartiges Motorsport-Erlebnis. „Mit dem legendären Erzberg haben wir eine riesengroße Bühne, eine weltweit einzigartige Kulisse und wir freuen uns, seit 30 Jahren dort Platz nehmen zu dürfen, um den Offroad-Motorradsport zu präsentieren. Was mit rund 300 Fahrern angefangen hat, hat eine enorme Dimension erreicht. Wir bringen jährlich 50 Nationen nach Österreich und sind stolz, seit Jahrzehnten ein millionenfaches Publikum zu begeistern", sagt Karl Kadoch. Was besonders schön ist: „Unser Teilnehmerprofil verjüngt sich laufend - ein klarer Beweis dafür, dass der Hard Enduro Sport keine Nachwuchsprobleme hat.