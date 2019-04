Lucas Auer: "Ich fahre jetzt alles mit dem Zug“

Mit dem Zug? Formel-1-Tests hat Lucas Auer schon absolviert, Rennen in der DTM gewonnen ... und dann fährt er alles mit dem Zug? „Natürlich. Ich habe in Tokio gar kein Auto mehr. Mit dem Zug geht das schneller. In 50 Minuten bin ich in der Fabrik.“

Knapp an der Formel 1

In der Fabrik arbeitet sein B-Max Racing Team an seinem neuen Gefährt für die japanische Super-Formula-Serie. 550 PS leistet der Vierzylinder-Motor mit zwei Litern Hubraum; nur 670 Kilogramm inklusive Fahrer wiegen die Fahrzeuge; das Überholsystem „Push-to-pass“ bringt kurzfristig 10 km/h mehr; die Aerodynamik sei „brutal“.