Lucas Auer fährt auch 2017 für Mercedes DTM

Mercedes hat seinen Fahrerkader für die DTM-Saison 2017 vorgestellt. Mit dabei wie auch schon in den letzten beiden Jahren ist Lucas Auer. Der 22-Jährige startet nach seinem ersten Sieg im vergangenen Jahr mit gesteigerten Erwartungen in die neue Saison. „Mit jedem Jahr steigen die Erwartungen, aber ich freue mich trotzdem riesig auf mein drittes Jahr in der DTM“, sagte Auer.

„Jetzt kommt es darauf an, mich in der HWA-Mannschaft schnell einzuleben und dann das Maximum aus mir und meinem Auto herauszuholen", so der Neffe von Gerhard Berger weiter. Auer wird erstmals nicht mit dem deutschen Mücke-Team an den Start gehen. An der auffälligen rosaroten Lackierung seines Boliden änder sich aber nichts. "Ich kann mir die DTM ohne meinen Pink Panther gar nicht mehr vorstellen!“

Für Auer geht es 2017 auch um seine motorsportliche Zukunft. Mit einer starken Saison könnte er sich - wie zuvor auch schon Pascal Wehrlein - unter Umständen sogar für einen Formel-1-Aufstieg empfehlen. Dafür braucht es allerdings eine weitere Steigerung. Die Tendenz zeigt jedoch nach oben - zwei Mal stand Auer im vergangenen Jahr auf dem Podium, am Lausitzring holte er seinen ersten Sieg in der DTM. Zudem stand er schon drei Mal auf der Pole-Position.