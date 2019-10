Lewis Hamilton siegt, darf aber noch nicht endgültig jubeln

Er brauchte sie nicht. Die Strategie von Leclerc erwies sich als falsch, und auch Vettel konnte keinen Druck mehr aufbauen. Der Deutsche fuhr als Zweiter ins Ziel.

Verstappen im Pech

Insgesamt 346.000 Zuschauer waren am Wochenende an der Rennstrecke. Zum Vergessen war dieses für Max Verstappen. Am Samstag wurde der Niederländer von Startplatz eins auf vier versetzt, weil er unter Gelben Flaggen zu flott unterwegs gewesen war. Am Sonntag legte er sich in der ersten Kurve mit Hamilton an und fiel zurück. Dann schlitzte er sich beim Überholen von Bottas den Hinterreifen auf und musste eine Aufholjagd starten.

Am Ende blieb Rang sechs. Unmittelbar dahinter erlebte der Lokalmatador eine kleine Sternstunde: Sergio Pérez belegte für Racing Point Rang sieben – und somit den ersten Platz hinter den drei großen Teams.