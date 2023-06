Le Mans: Märchenhaftes Comeback für Ferrari, Crash von Fassbender

Fünf Mal in Serie hatte zuletzt Toyota das Rennen gewonnen, diesmal blieb den Japanern nur der zweite Platz. Die Entscheidung in dem engen Rennen fiel erst in der vorletzten Stunde, als Toyota-Fahrer Ryo Hirakawa beim Anbremsen einer Kurve das Heck ausbrach. Der Japaner musste zu einem Reparaturstopp an die Box kommen und verlor dabei etwas Zeit.

Der dritte Podestplatz in der Königsklasse „Hypercar“ ging an Cadillac.