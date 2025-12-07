Lando gelandet: Das ist der neue Weltmeister!

In seiner siebenten Saison in der Formel 1 ist Lando Norris am Gipfel seiner Karriere angekommen. Einer Karriere, die absehbar war.

Viel Geld, wenig Sorgen

Der in Bristol geborene Norris begann mit acht Jahren mit dem Kartsport, einem teuren Hobby. Im Gegensatz zur Familie von Landsmann Lewis Hamilton gab es bei Lando Norris nie Geldsorgen. Mit einem Vermögen von mehr als 200 Millionen Pfund gehört sein Vater Adam Norris laut Forbes zu den reichsten Männern Großbritanniens. Lando hatte von Beginn an beste Voraussetzungen und ein gutes Team um sich herum, doch bald wurde auch sein Talent erkannt. Mit 14 Jahren wurde er jüngster Kart-Weltmeister. Der Vater durfte ihn nur bis zur Formel 2 unterstützen. Denn ein Pay-Driver in der Formel 1 wollte er nie werden.