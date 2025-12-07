Lando gelandet: Das ist der neue Weltmeister!
Er hat es also doch noch geschafft. Der 26-jährige Brite Lando Norris ist erstmals Weltmeister.
In seiner siebenten Saison in der Formel 1 ist Lando Norris am Gipfel seiner Karriere angekommen. Einer Karriere, die absehbar war.
Viel Geld, wenig Sorgen
Der in Bristol geborene Norris begann mit acht Jahren mit dem Kartsport, einem teuren Hobby. Im Gegensatz zur Familie von Landsmann Lewis Hamilton gab es bei Lando Norris nie Geldsorgen. Mit einem Vermögen von mehr als 200 Millionen Pfund gehört sein Vater Adam Norris laut Forbes zu den reichsten Männern Großbritanniens. Lando hatte von Beginn an beste Voraussetzungen und ein gutes Team um sich herum, doch bald wurde auch sein Talent erkannt. Mit 14 Jahren wurde er jüngster Kart-Weltmeister. Der Vater durfte ihn nur bis zur Formel 2 unterstützen. Denn ein Pay-Driver in der Formel 1 wollte er nie werden.
Seit 2019 überzeugt er in der Königsklasse mit seiner Leistung bei McLaren. Nach einem mühsamen ersten Jahr fuhr er zu (Corona-)Saisonbeginn 2020 in Spielberg erstmals auf das Podest. Im Vorjahr gewann er in Miami erstmals einen Grand Prix. Seitdem ist er kaum zu stoppen. Nach seinem Sieg zum Saisonstart in Melbourne schien ihn sein Teamkollege Piastri zu überflügeln. Doch plötzlich schwächelte der Australier und Norris fand zurück zu seiner Form.
Kommentare