Dramatisch bis zum Ende: Lando Norris fuhr den WM-Titel heim

Man hat sich das Beste für den Schluss aufgehoben: Das Finale der WM in Abu Dhabi wurde zum Dreikampf zwischen Lando Norris (408 Punkte), Max Verstappen (396) und Oscar Piastri (392). So spannend war eine Formel-1-Saison zuletzt 2010.

Der Showdown selbst war weniger spannend, auch wenn am Ende Mc-Laren-Pilot Lando Norris nur mit zwei Punkten Vorsprung vor dem Titelverteidiger Max Verstappen seinen ersten WM-Titel feierte.

Aber der Brite war fast immer in den Top drei, dieser Platz reichte ihm am Ende auch. Dem Niederländer Verstappen, der zuletzt von 2021 bis 2024 die Titel abräumte, half dabei auch der Sieg nichts. "Ich könnte weinen", war die erste Reaktion von Norris.