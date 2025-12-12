Norris bei der Weltmeister-Party: "War extrem betrunken"

Lando Norris hat sich auf seiner Weltmeister-Party ordentlich gehen lassen. Er sei nach dem letzten Grand Prix des Jahres am Sonntag "sehr emotional" geworden und auch "extrem betrunken" gewesen, verriet der McLaren-Pilot auf der Gala des Motorsportweltverbandes (FIA) in Usbekistans Hauptstadt Taschkent, wo die Titelträger geehrt wurden. "Ich hatte eine großartige Zeit", sagte der Formel-1-Fahrer. Norris hatte sich mit Rang drei in Abu Dhabi erstmals zum Weltmeister gekrönt.