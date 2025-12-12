Motorsport

Norris bei der Weltmeister-Party: "War extrem betrunken"

Lando Norris wurde am 7. Dezember zum ersten Mal Weltmeister
Die Gala des Motorsportweltverbandes (FIA) in Taschkent wäre sehr "emotional" gewesen. Nicht für Max Verstappen - der fehlte.
12.12.25, 22:15
Kommentare

Lando Norris hat sich auf seiner Weltmeister-Party ordentlich gehen lassen. Er sei nach dem letzten Grand Prix des Jahres am Sonntag "sehr emotional" geworden und auch "extrem betrunken" gewesen, verriet der McLaren-Pilot auf der Gala des Motorsportweltverbandes (FIA) in Usbekistans Hauptstadt Taschkent, wo die Titelträger geehrt wurden. "Ich hatte eine großartige Zeit", sagte der Formel-1-Fahrer. Norris hatte sich mit Rang drei in Abu Dhabi erstmals zum Weltmeister gekrönt.

Lando gelandet: Das ist der neue Weltmeister!

Dabei entthronte der 26-jährige Engländer den neuen Vize-Weltmeister Max Verstappen, der zuvor im Red Bull viermal nacheinander die WM gewonnen hatte. Verstappen fehlte bei der FIA-Gala erkrankt, meldete sich aber über eine Videobotschaft zu Wort. "Es war toll, gegen euch zu fahren", sagte der 28-jährige Niederländer in Richtung Norris und dessen Teamkollegen Oscar Piastri (24), der lange im WM-Klassement geführt hatte, am Ende aber nur Dritter wurde.

Motorsport-News im KURIER

Norris bei der Weltmeister-Party: "War extrem betrunken" Der umstrittene Präsident der FIA wurde wiedergewählt Nach Rücktritt bei Red Bull: Warum Helmut Marko fehlen wird Red-Bull-Boss greift durch: Mintzlaff macht keine halben Sachen Jetzt ist es fix: Helmut Marko verlässt Red Bull
Agenturen, hot  | 

Kommentare