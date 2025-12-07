Der letzte Funk für Norris: „Ist das die Weltmeister-Hotline?“
Ganz allein auf dem Podium über der Start- und Zielgeraden am Ort des größten Erfolgs seiner Karriere reckte Lando Norris immer wieder die Faust nach oben. Mit Tränen in den Augen himmelten die Eltern, die Geschwister und die Freundin den neuen Formel-1-Weltmeister von unten an.
„Das war für meine Mutter, das war für meinen Vater. Sie haben mir ermöglicht, dass ich diesem Traum hinterherjagen durfte“, sagte Norris unmittelbar nach seinem ersten WM-Titel, den er in Abu Dhabi mit zwei Punkten Vorsprung auf Titelverteidiger Max Verstappen sicherstellte.
„Ich dachte, ich würde nicht weinen, aber ich musste“, meinte Norris. In seinem siebten Jahr in der Formel 1, alle für McLaren, gelang dem 26 Jahren alten Briten das Meisterstück. „Es ist ziemlich surreal. Ich habe so lange davon geträumt“, sagte er.
Zwei Punkte Vorsprung rettete Norris im Klassement letztlich ins Ziel. Mit seinem achten Saisonsieg hatte Max Verstappen im Red Bull das Maximale gemacht, um die Chancen auf den fünften Titel am Leben zu halten. Dafür hätte Norris aber höchstens Platz vier belegen dürfen, Dritter hinter Verstappen und seinem Teamkollegen Oscar Piastri wurde er. „Ist das die Weltmeister-Hotline?“, funkte McLaren-Geschäftsführer Zak Brown seinem Champion in den Wagen.
Norris ist der 35. Weltmeister in der Geschichte der Formel 1, nach dem Titel in der Konstrukteurswertung im vergangenen Jahr setzte McLaren mit dem Double nun noch eins drauf. Piastri, der wie Norris auf sieben Saisonsiege kam und lange die WM angeführt hatte, wurde WM-Dritter, der entthronte Verstappen Zweiter.
