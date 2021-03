Kurioser Ausfall: Sandwichpapier stoppt Ex-Weltmeister Alonso

Während an der Spitze Lewis Hamilton im Mercedes und Max Verstappen im Red Bull um den Sieg beim Grand Prix in Bahrain kämpften, hatte ein Rückkehrer und Ex-Weltmeister mit ganz anderen Problemen zu kämpfen. Für Fernando Alonso, der mit 39 Jahren in die Formel 1 zurückkehrte, endete der Arbeitstag gut 20 Runden früher.