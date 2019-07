Klimawandel in der Formel 1: Der frühe Start der Silly Season

Und das wiederum könnte einem Tiroler in die Karten spielen: Nachdem Red-Bull-Junior Dan Ticktum (ENG) gefeuert wurde, darf Lucas Auer doch noch mit einer Formel-1-Karriere spekulieren. Der 24-Jährige überzeugt derzeit mit starken Leistungen in der japanischen Super Formula, die er als „beste Ausbildung“ bezeichnet. Mit Rang drei im dritten Lauf der Saison zeigte er seine starke Form. Das nächste Rennen ist der Klassiker am 14. Juli in Fuji, Top-Platzierungen könnten Auer den Weg in die Formel 1 ebnen. Er weiß aber auch: „Wenn ich die nächsten Rennen gegen die Mauer fahre, schaut es anders aus.“

Außerdem: Laut seiner Papierform wäre der mexikanische Red-Bull-Junior Patricio O’Ward noch vor Auer erster Anwärter auf ein F1-Cockpit bei Toro Rosso.