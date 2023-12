Kein Mercedes für Urlauber Verstappen: Der Weltmeister war zu jung

Wie peinlich: Der beste Autorennfahrer der Welt konnte sich im Urlaub kein schnelles Auto ausborgen.

Der dreifache Weltmeister Max Verstappen wollte in einem Kurz-Urlaub mit der Familie und mit Freunden in Portugal Autos mieten. Der Red-Bull-Pilot wollte ausgerechnet einen Boliden von Dauerrivale Mercedes. Doch für diesen war Max Verstappen zu jung. Bei der Leihwagenfirma in Portugal hätte der 26-jährige Niederländer vier Jahre älter sein müssen.

Daher musste er sich mit einem 5er-BMW begnügen, der bei 250 km/h abgeriegelt ist. Verstappens Manager Raymond Vermeulen durfte hingegen mit dem Mercedes-AMG fahren.

Verstappen hatte zwei Tage auf der Rennstrecke seinen Spaß

Ob der Niederländer nicht doch noch im Mercedes fremd gegangen ist, bleibt der Öffentlichkeit verborgen. Denn Verstappen mietete für zwei Tage die Rennstrecke in Portimão, der Clan wollte mit 20 gemieteten Autos Spaß haben.

Auch Nachfrage der "Sun" gab die Leihwagenfirma zu: "Es kann jedoch besondere Umstände geben, die eine Abweichung von den Regeln rechtfertigen. Dies ist ein solcher Fall. Wir entschuldigen uns bei Herrn Verstappen. Er kann das Auto, das er möchte, jederzeit bei uns mieten."