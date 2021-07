Jackie Stewart: „Habe Freunde sterben gesehen“

Formel-1-Stars hatten Koteletten und lange Haare, rauchten und tranken Alkohol. Die Grid Girls waren offensiv, die Autos klein und zerbrechlich.

Es war im Jahr 1971 als unter Mitwirkung von Roman Polanski beim Grand Prix von Monaco ein mittlerweile fast vergessener Dokumentarfilm gedreht wurde: „Weekend of a Champion“ begleitet Jackie Stewart durch das Rennwochenende. Am Montag ist der mittlerweile 74-Jährige Stargast in Wien, wenn der Film bei der Viennale im Gartenbau-Kino gezeigt wird (20.30 Uhr).

Der Schotte gewann in seiner Karriere 27 Formel-1-Rennen, trat 1973 als dreifacher Weltmeister ab und wurde von Queen Elizabeth II. in den Adelsstand erhoben. Doch eine Leistung Jackie Stewarts steht über allen anderen: Er hat überlebt.

KURIER: Worum geht es in „Weekend of a Champion“?

Sir Jackie Stewart: Mein Freund Roman Polanski filmte mich und meine Frau Helen 1971 in Monaco, 24 Stunden am Tag. Man sieht mich beim Frühstück, beim Gala-Dinner und bei der Siegerehrung – zum Glück habe ich gewonnen. Auch der Film hat damals ein paar Preise gewonnen, aber erst heuer wurde er beim Filmfestival in Cannes gezeigt.

Was bedeutet Ihnen der Film heute?

Der Film erzählt die Geschichte von Glanz und Glamour in der Formel 1. Aber er zeigt auch, wie enorm gefährlich der Sport war. Ohne Reifenstapel, ohne Begrenzungen neben der Strecke. In den Boxen standen die Kanister mit Benzin. Die hätten jeden Moment explodieren können. Innerhalb von fünf Jahren in der Formel 1 war die Chance zu sterben größer, als jene zu überleben.

Ein anderer Formel-1-Film macht derzeit Schlagzeilen: „Rush“ über das Duell Lauda gegen Hunt 1976. Haben Sie den Film gesehen?

Ja, natürlich! Der hat mir sehr gut gefallen. Der Schauspieler, der Niki gespielt hat, sollte den Oscar bekommen. Der war ja noch besser als der echte Niki.

Was ist der größte Unterschied zwischen der Formel 1 zu Ihrer Zeit und der Formel 1 in der Gegenwart?

Die Formel 1 ist größer geworden, es gibt mehr Geld und mehr Rennen. Und sie ist natürlich sicherer. Es ist 19 Jahre und mehr als sechs Monate her, seit wir das letzte Mal einen Grand-Prix-Fahrer in einem Formel-1-Auto verloren haben ( Ayrton Senna; Anm.). Die heutige Generation von Fahrern versteht nicht, was das heißt. Damals haben wir innerhalb weniger Monate Jim Clark, Mike Spence, Ludovico Scarfiotti und Jo Schlesser verloren.

Wie sind Sie und Ihre Fahrer-Kollegen damit umgegangen?

Es war schrecklich. Ich habe Freunde sterben gesehen. Wir Fahrer haben einander alle privat sehr gut gekannt, damals hat noch niemand einen eigenen Jet gehabt. Jochen und Jim Clark gehörten zu meinen besten Freunden, Mike Spence war mein Teamkollege. Ebenso grauenhaft war es zu sehen, welches Leid die Eltern, Frauen und Kinder zu ertragen hatten. In keinem Sport gab es mehr Tod, es war eine unfassbare Zeit.

Der Tod als Begleiter ...

Ja. Damals musste man als Fahrer zu den Verunfallten gehen, denn die Streckenposten und Ärzte waren oft weit weg. Dabei habe ich Dinge gesehen, die ein Mensch nicht sehen sollte.