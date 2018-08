Investorengruppe rund um Lawrence Stroll rettet Force India

Die Zukunft des Force-India-Teams ist gesichert: Wie am Dienstagabend bekannt wurde, übernimmt der kanadische Milliardär Lawrence Stroll gemeinsam mit einer Reihe von Co-Investoren den insolventen indisch-britischen Formel-1-Rennstall. Force India war unmittelbar vor dem Ungarn-Grand-Prix in die Insolvenz gerutscht und seither auf der Suche nach einem Käufer für das Team gewesen.

Medienberichten zufolge sollen durch den Einstieg von Stroll - Vater des Williams-Piloten Lance Stroll - nicht nur der Rennbetrieb, sondern auch die Arbeitsplätze der insgesamt rund 400 Mitarbeiter gesichert sein. Teamdirektor Otmar Szafnauer bestätigte die Übernahme am Dienstag.

"Dieses Ergebnis sichert die Zukunft des Force-India-Teams in der Formel 1 und wird unserem Team erlauben, unser volles Potenzial auszuschöpfen", so Szafnauer. "Ich freue mich, dass wir die Unterstützung eines Investorenkonsortiums haben, das an uns als Team glaubt und das erhebliche Geschäftspotenzial erkennt, das Force India jetzt und in Zukunft in der Formel 1 hat."