Grüne Zukunft: Wie die Formel 1 umweltfreundlicher werden will

Verbrannter Reifengummi, kreischende Motoren, der Geruch von Benzin in der Luft – das macht für viele Motorsportfans die Faszination aus. Doch ist dieser Zugang noch zeitgemäß? Ist es in Zeiten des Klimawandels zu vertreten, dass auf den Rennstrecken dieser Welt Wochenende für Wochenende Tonnen an im Zeichen des Motorsports in die Luft geblasen wird?