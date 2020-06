In Bahrain "ist alles friedlich"

Donnerstagnachmittag in einem Vorort von Manama, der Hauptstadt von Bahrain. Wieder gehen die Menschen auf die Straße, fordern die Freilassung des zu lebenslanger Haft verurteilten Abdulhadi Al-Khawaja. Der Menschenrechtsaktivist ist ins Koma gefallen, nach einem 64-tägigen Hungerstreik. Dann eskalieren die Proteste gegen die Herrscherfamilie, es fliegen Brandsätze, die Polizei setzt Tränengas ein. Die Menschen schützen sich mit Tüchern, rennen dann davon.



Freitagvormittag in Schanghai. Bernie Ecclestone spricht ein Machtwort: "Das Rennen von Bahrain steht auf dem Kalender. Wir werden dort sein. Das ist zu 200 Prozent sicher. Alle Teams sind einverstanden", sagt der Formel-1-Boss. "Alle sind glücklich."



So einfach geht’s.



Der 81-Jährige erklärte die Diskussionen um eine Absage des Rennens am 22. April für beendet. Nach der Entscheidung des Internationalen Automobilverbands FIA wird das vierte Saisonrennen planmäßig stattfinden.



"Wir haben eine Aussendung der FIA bekommen, auf die müssen wir uns verlassen", sagt der Österreicher Toto Wolff, der Miteigentümer von Williams.



Man habe ständig Sicherheitsinformationen von Diplomaten und Experten eingeholt, hieß es in der FIA-Mitteilung. Zudem habe FIA-Präsident Jean Todt in Bahrain mit Ministern und Botschaftern gesprochen. Trotzdem werden die Teams zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen treffen, kündigte Red-Bull-Teamchef Christian Horner an. Laut Bild-Zeitung denkt auch Mercedes über eigene Bodyguards für seine Fahrer nach.