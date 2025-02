KURIER-Kollege und Motorsport-Legende Helmut Zwickl verstorben

Die ersten Jahre in seiner journalistischen Laufbahn fuhr Zwickl stets mit dem Auto selbst zu den Veranstaltungen. Es dauerte bis in die 1980er-Jahre, bis er erstmals mit dem Flugzeug anreiste.

Eine schwarze Stunde erlebte Zwickl, als Jochen Rindt 1970 in Monza tödlich verunglückte: „Wir saßen danach in einem Restaurant und dachten, der Motorsport in Österreich würde in der Bedeutungslosigkeit versinken. Aber dann tauchten Lauda, Marko, Quester (...) auf.“

Zwickl war außerdem Vater der seit 1993 ausgetragenen Ennstal-Classic für historische Fahrzeuge.