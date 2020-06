Heimspiel auf der Lieblingsstrecke

Der Druck ist groß auf Nico Rosberg: Vier Mal war zuletzt sein Teamkollege schneller im Ziel, die WM-Gesamtführung musste er beim letzten Rennen in Barcelona an Lewis Hamilton abgeben. Es ist höchste Zeit, dass Rosberg wieder ein Rennen gewinnt, bei einer weiteren Niederlage (Rang zwei wäre eine Niederlage) würde der Rückstand auf Hamilton von derzeit drei auf zehn Punkte anwachsen.

Wo, wenn nicht in Monaco, soll der Deutsche zurückschlagen? Der Grand Prix in Monte Carlo ist sein Lieblingsrennen. Als Sohn von Weltmeister Keke Rosberg ist er hier aufgewachsen; jeden Tag ist er mit dem Schulbus durch den Tunnel gefahren; Monaco ist seine Heimatstadt, hier kennt er jeden Kanaldeckel. Im Vorjahr konnte er hier zum ersten Mal gewinnen. Rückblickend sagt Rosberg: "Das war ein absolut unglaubliches Gefühl." Und heuer? "Ich kann es kaum erwarten, dass es endlich losgeht."

Mit dem Silberpfeil sind Rosberg und Hamilton der Konkurrenz zumindest um eine Wagenlänge voraus. Doch das Duell mit dem Teamkollegen zehrt an Rosbergs Kräften, mental und physisch. Doch das lässt er sich nicht anmerken. "Es gibt so Phasen im Sport, in denen dem einen alles zu gelingen scheint, aber irgendwann schwingt das Pendel wieder in die andere Richtung", sagte Rosberg vor dem Rennen in Monte Carlo (Sonntag, 14.00 Uhr/live ORFeins, RTL, Sky). Niki Lauda fügte hinzu: " Lewis fährt in absoluter Hochform. Aber in Monte Carlo könnte ihn Nico biegen. Weil hier alles möglich ist."