Heimsieg für Alonso in Valencia

Tatsächlich scheint in dieser Saison fast alles möglich zu sein. So sah Sebastian Vettel am Sonntag im einen Moment schon wie der überlegene Sieger aus, im nächsten Moment schleuderte er vor Wut die Handschuhe in Richtung Zaun. Der Doppelweltmeister – und Sieger in Valencia 2010 und 2011 – musste seinen Red Bull nach einer Safety-Car-Phase mit defekter Lichtmaschine abstellen, was Alonso die Führung einbrachte und die spanischen Fans vor Begeisterung von den Sitzen riss. Sein Bedauern drückte Salzburg-Tormann Eddie Gustafsson aus, der mit seinen Teamkollegen beim Grand Prix in der Hafenstadt war. "Schade. Da sind wir das erste Mal dabei, und dann fällt Sebastian als Führender aus."

Vettel stapfte wütend in Richtung Box und war tief enttäuscht. "Das ist scheiße gelaufen. Man hat gesehen, dass wir bis dahin richtig schnell waren. Das wäre mit Sicherheit bis zum Ende nicht anders gewesen." Red-Bull-Motorsportchef Helmut Marko kritisierte in einer ersten Reaktion die FIA: "Ich weiß nicht, ob die Safety-Car-Phase überhaupt nötig war. Es schaut so aus, als ob man hier amerikanische Verhältnisse einführen will, damit das Feld immer zusammengehalten wird."

Noch wütender war Lewis Hamilton. Der McLaren-Fahrer lag auf Rang drei, als er in der letzten Runde von Pastor Maldonado von der Strecke geschossen wurde. Gemischte Gefühle hatte Kimi Räikkönen, der mit Rang zwei seine dritte Podiumsplatzierung seit seinem Comeback zu Beginn dieser Saison erreichte: "Platz zwei ist großartig, aber nicht ganz das, was wir gewollt haben."