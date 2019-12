Hamilton vs. Rossi: Das Tauschgeschäft der Champions

Der Vergleich der beiden Rennserien liegt auf der Hand. In beiden Klassen sind die jeweils absolut besten Piloten am Werk. Doch ist das Auto schneller oder doch das Motorrad? Welcher Sport ist spektakulärer?

Die erste Frage lässt sich eindeutig beantworten. Die Formel 1 distanziert die MotoGP in Sachen Rundenzeiten deutlich (siehe Grafik). Im Sommer 2019 lagen auf dem Red-Bull-Ring in Spielberg 20 (!) Sekunden zwischen den Qualifying-Zeiten von Hamilton und Rossi. Dabei können die Motorräder bei Beschleunigung und Höchstgeschwindigkeit fast mit der Formel 1 mithalten. Doch in den Bremszonen, aber vor allem in den Kurven, rasen die Autos davon. Grund dafür ist die Aerodynamik, die die Formel-1-Autos an den Asphalt saugt und somit deutlich höhere Kurvengeschwindigkeiten zulässt.