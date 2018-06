Hamilton dominiert ersten Trainingstag in Le Castellet

Formel-1-Titelverteidiger Lewis Hamilton ist auch im zweiten Training zum Grand Prix von Frankreich zur Bestzeit gerast. Der britische Mercedes-Pilot war am Freitag in Le Castellet 0,7 Sekunden schneller als der Australier Daniel Ricciardo im Red Bull. WM-Spitzenreiter Sebastian Vettel musste sich mit Rang fünf begnügen. Der Ferrari-Fahrer war mehr als 1,1 Sekunden langsamer als Hamilton.

Hamilton fuhr somit in beiden Trainings auf dem Kurs nahe Marseille zur Bestzeit und zeigte sich gut erholt von seiner schweren Niederlage in Kanada vor zwei Wochen. Der Weltmeister lag im zweiten Versuch allerdings über der Zeit, die er in der ersten Session erreicht hatte. Das zeigt, dass sich die Aussagekraft der Ergebnisse noch in Grenzen hält.