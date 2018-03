Hamilton dominiert das erste Qualifying der Saison

Neues Jahr, altes Bild. Weltmeister Lewis Hamilton dominierte in Melbourne das erste Qualifying der neuen Formel-1-Saison nach Belieben. Der Mercedes-Fahrer startet am Sonntag zum 73. Mal in seiner Karriere vom besten Startplatz in den großen Preis von Australien (Start: 7.10 Uhr MESZ). "Das war nahe an der Perfektion", sagte der Brite unmittelbar danach.

Eine kleine Überraschung gab es dahinter. Im teaminternen Ferrari-Duell war Kimi Räikkönen (2.) schneller als Vierfach-Weltmeister Sebastian Vettel (3.). Dahinter folgten die Red-Bull-Piloten Max Verstappen und Daniel Ricciardo. Der Australier wird allerdings in der Startaufstellung um drei Plätze nach hinten versetzt.

Schwerer Unfall von Bottas

Überschattet wurde das Qualifying von einem schweren Unfall von Valtteri Bottas. Der Finne verlor im dritten Qualifikationsabschnitt die Kontrolle über seinen Mercedes und schlug in die Streckenmauer ein. Er sorgte damit für das Ende einer erstaunlichen Serie: Erstmals in der Turboära (seit 2014) qualifizierte sich einer der Silberpfeile nicht in den Top drei. Aufgrund der Schwere des Unfalls drohte Bottas sogar eine Rückversetzung, sofern das Getriebe in seinem Boliden getauscht werden muss.