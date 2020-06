Giro hofft auf bessere Zeiten

Die ersten drei Tage des 95. Giro d’Italia jedenfalls werden in Dänemark ausgetragen, am Dienstag übersiedelt der Tross fliegend nach Italien, wo am Mittwoch in Verona das Teamzeitfahren auf dem Plan steht.

Danach geht es durch die Abruzzen, erst auf der 14. Etappe wird es für die Klassementfahrer ernst: Am 19. Mai geht es hinauf nach Cervinia auf der Südseite des Matterhorns (2001 Meter). Die Entscheidung wird aber erst in der letzten Woche zwischen Dolomiten und Ortlergruppe fallen: Am 23. Mai geht es von Falzes/Pfalzen über die Pässe Valparola und Giau nach Cortina, am 25. Mai von Treviso über vier Pässe auf die Alpe di Pampeago und am 26. Mai schließlich von Caldes im Val di Sole über Tonale und Mortirolo aufs Stilfser Joch (2757 Meter). Letzte Klarheit wird das finale Einzelzeitfahren am 27. Mai in Mailand bringen, wo Veranstalter Gazzetta dello Sport seinen Sitz hat.

Nachdem Vorjahressieger Alberto Contador (Sp) wegen Dopings bei der Tour de France 2010 für zwei Jahre gesperrt wurde und Riccardo Ricco (It), 2008 immerhin Giro-Zweiter, gleich für zwölf, werden diese Herren nicht starten.

Weit tragischer ist der Grund für das Fehlen von Wouter Weylandt: Der Belgier, der 2010 eine Giro-Etappe in den Niederlanden gewonnen hatte, stürzte am 9. Mai 2011 zu Tode. Anfang April wurde der frühere Teamkollege von Thomas Rohregger in Middelburg mit einer Gedenktafel geehrt.