Freitag in Baku: Verstappen crasht, Ricciardo ist Schnellster

Sein Team steht weiterhin voll hinter dem Jungstar. Doch während sich Daniel Ricciardo vor zwei Wochen in China als Sieger feiern ließ, wächst der Druck auf Verstappen. „Er macht gerade eine schwierige Zeit durch“, sagte der besonnene Christian Horner, der Teamchef von Red Bull, im Interview mit Sky Sports F1. „Aber er wird es überstehen. Er braucht jetzt ein ordentliches Qualifying und ein gutes Rennen.“ Horner räumte auch ein, nach dem China-Crash Verstappen zum Gespräch gebeten zu haben. „Mit der Erfahrung wird er auch lernen, dass er nicht bei jedem Überholmanöver der Superheld sein muss.“

Helmut Marko hält seine schützende Hand über Verstappen: „Er soll seinen Fahrstil nicht ändern“, sagte der Motorsportberater von Red Bull im ORF. „Aber es fehlt ihm ein gewisses Maß an Beherrschtheit. Er könnte geduldiger werden und eine Spur mehr überlegen.“

Selbstbewusst

An seinen Qualitäten zweifelt der hochtalentierte Verstappen aber nicht. Im Gegenteil, gestärkt fühle er sich: „Man lernt aus solchen Situationen, man lernt aus jedem Rennen.“ Wird Verstappen jetzt konservativer an die Sache herangehen, vielleicht gar vom Gas gehen? „Das wäre der falsche Ansatz“, sagt er. Vielleicht müsse er kontrollierter in die Zweikämpfe gehen. Doch die Kontroverse hätte vor allem eines gezeigt: „Beim Überholen muss ich noch schneller sein.“

Die bessere Darbietung legte am Freitag sein Teamkollege Ricciardo hin. Am Vormittag Zweiter hinter Valtteri Bottas im Mercedes, am Nachmittag dann Schnellster vor Ferrari-Pilot Kimi Räikkönen. Da schaffte Verstappen immerhin den Sprung auf Rang drei - und hatte dennoch Kopfschmerzen: Kurz vor Schluss musste Verstappen im Kriechgang an die Boxengasse, weil sich an seinem Renault-Motor ein Problem anbahnte.