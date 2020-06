Wie Boxenstopps Rennen entscheiden

Haben Sie schon einmal gestoppt, wie lange es dauert, ein Rad an Ihrem Pkw zu wechseln? Zehn Minuten? Sieben, wenn Sie schnell sind? Natürlich, der Profi in der Werkstatt schafft es mit dem Schlagschrauber vielleicht in drei Minuten – aber dort warten Sie auch eine Woche auf den Termin.

In der Formel 1 dauert der Wechsel aller vier Räder 2,05 Sekunden, dies schaffte Red Bull im Vorjahr in Malaysia. Dauert der Routinestopp länger als vier Sekunden, ist die Aktion verpatzt. Längst schon entscheiden die Boxenstopps über Sieg oder Niederlage in der Formel 1 – und nirgendwo sonst sind sie so wichtig wie in Monte Carlo.