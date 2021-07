Webber-Bestzeit im dritten Brasilien-Training

In seinem letzten Freien Formel-1-Training ist Mark Webber am Samstag der Schnellste gewesen. Der 37-jährige Australier landete im Regen von Sao Paulo auf Rang eins. Webber, der am Sonntag den letzten Grand Prix seiner Karriere bestreiten wird, war in seinem Red Bull 0,304 Sekunden schneller als der Franzose Romain Grosjean im Lotus.

Dessen Interims-Teamkollege Heikki Kovalainen aus Finnland wurde Dritter. Auf dem regennassen Kurs ließ es Vierfach-Weltmeister Sebastian Vettel ruhiger angehen. Webbers deutscher Stallrivale begnügte sich mit Rang 17. Das Qualifying wird um 17.00 Uhr MEZ gestartet.