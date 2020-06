Formel 1-Vierkampf auf der Zielgeraden

Helmut Marko jubelte: "Wir sind wieder zurück", sagte der Motorsportchef von Red Bull nach dem Sieg von Sebastian Vettel am Sonntag in Singapur. Nach dem Nachtrennen verkürzte der Deutsche den Rückstand auf Fernando Alonso auf 29 Punkte.



Sechs Rennen sind 2012 noch zu fahren bis zum Finale am 25. November in São Paulo, 150 Punkte dabei noch zu vergeben. Vier ehemalige Weltmeister haben Chancen auf den prestigeträchtigsten Titel im Motorsport. Marko vermutet bereits, dass sich die Saison ähnlich entwickeln könnte wie 2010. Damals lag Vettel zum gleichen Zeitpunkt bereits 31 Punkte zurück und wurde noch Weltmeister.



Vor dem letzten Rennen hatten damals noch vier Fahrer Titelchancen. Eine Situation, die auch heuer eintreten könnte.