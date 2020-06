Vettel erfüllt sich Kindheitstraum

Sebastian Vettel ist fix bei Ferrari. Am Mittwoch war das noch eine Falschmeldung, die via Twitter die Ehrenrunde machte. Nachdem sich die Nachricht in Sekundenschnelle verbreitet hatte, folgte das Dementi. Es hatte sich um einen gefälschten Account gehandelt.

24 Stunden später ist aus falsch richtig geworden. Ferrari bestätigte am Donnerstag offiziell, was eigentlich längst klar war: Fernando Alonso verlässt die Scuderia nach fünf Jahren und wird vom vierfachen Weltmeister Vettel ersetzt. Der 27-jährige Deutsche hat für drei Jahre unterschrieben und soll den italienischen Traditionsrennstall gemeinsam mit Kimi Räikkönen aus der Krise führen. Der Finne hatte 2007 für den letzten Ferrari-Titel gesorgt. "Für mich geht damit ein Kindheitstraum in Erfüllung", sagt der Red-Bull-Pilot, der am Sonntag in Abu Dhabi (Start 14 Uhr/live ORFeins, RTL, Sky) sein letztes Rennen für den österreichischen Rennstall bestreiten wird.

Endlich darf er über seine Zukunft auf den Spuren seines Kindheitsidols Michael Schumacher sprechen. Bis Donnerstag hatten sich die Verhandlungen rund um den Abschied von Alonso hinausgezögert, der noch einen gültigen Vertrag mit Ferrari hatte. Nun muss Vettel seine Vorfreude nicht mehr für sich behalten. "Ich werde Teil einer Legende", sagt er, "sein ganzes Herzblut" werde er dafür geben und "eine unglaublich große Ehre", sei es, eines der legendären, roten Autos fahren zu dürfen. Auch Ferrari-Teamchef Marco Mattiacci ist voll des Lobes und beschreibt den Deutschen als "einzigartige Mischung aus Jugend und Erfahrung."