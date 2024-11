Verstappen in Las Vegas nur Fünfter, Russell als Nr. 1 im Qualifying

Max Verstappen greift beim Formel-1-Grand-Prix in Las Vegas nach seinem vierten WM-Titel in Serie. Der Red-Bull-Star nimmt das Rennen in der Glücksspielmetropole in der Nacht auf Sonntag (7.00 Uhr/live ORF 1 und Sky) als Fünfter in Angriff.

Das ist nicht optimal, doch WM-Rivale Lando Norris ist nur auf Platz sechs zu finden.