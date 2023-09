Formel-1-Training in Japan nach Unfall von Gasly abgebrochen

Weltmeister Max Verstappen ist nach seinem durchwachsenen Singapur-Wochenende in Suzuka wieder in der Erfolgsspur. Nach der Bestzeit im Auftakttraining zum Grand Prix von Japan war der niederländische Red-Bull-Pilot auch in der zweiten Einheit nicht zu schlagen. Verstappen verwies am Freitag auf dem Suzuka International Racing Course in 1:30,688 Minuten Ferrari-Fahrer Charles Leclerc (+0,320 Sekunden) auf den zweiten Platz. Auf dem Hochgeschwindigkeitskurs landete direkt dahinter McLaren-Fahrer Lando Norris (+0,464 Sekunden).