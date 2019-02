Formel-1-Tests: Vettel hatte den besten Start

Sebastian Vettel und Ferrari machten am Montagvormittag bei den Wintertests den besten Eindruck. Der vierfache Weltmeister erzielte mit seinem neuen Ferrari SF90 in 1:18,161 die klare Bestzeit auf der Rennstrecke in Montmelo, einige Kilometer außerhalb von Barcelona.

Vettel drehte 72 Runden und damit die meisten der neun Fahrer, die zunächst im Einsatz waren. Zum Vergleich: Das Rennen in Barcelona führt über 66 Runden.