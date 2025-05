Comeback mit 75: Briatore ist wieder Teamchef in der Formel 1

Die Formel-1-Saison ist noch vergleichsweise jung, und doch gibt es schon die ersten Personalrochaden. Red Bull Racing hat bereits einen Fahrer ausgetauscht, nun gibt's bei Alpine auch einen Wechsel an der Teamchef-Front.

Briatore ist ein alter Bekannter in der Formel-1: Er war Teamchef bei Benetton (1989 - 1997, 2000 - 2001) und später auch bei Renault (2002 - 2009). Unter ihm wurden Michael Schumacher und Fernando Alonso Weltmeister.

Bei Alpine löst er Oliver Oakes ab, der erst seit letzten Sommer im Amt war. In der Saison 2024 wurde das Team Sechster in der Konstrukteurswertung. In diesem Jahr verlief der Start aber enttäuschend.

Auch im Cockpit könnte es zu einem Wechsel kommen. Jack Doohan steht vor dem Aus, bereits in Imola soll der Argentinier Franco Colapinto ins Auto steigen.