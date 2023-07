Norris über zerstörten Verstappen-Pokal: "Ist nicht mein Problem"

Videobeweis als Hilfe

Verstappens Pokal war nach dem Rennen am Sonntag bei der Siegerehrung von der obersten Stufe des Podiums gefallen und sichtbar beschädigt worden. Zuvor hatte der zweitplatzierte McLaren-Pilot Lando Norris seine Champagnerflasche im Überschwang so stark auf das Podest geknallt, dass die Trophäe heruntergekippt war. "Max hat den Pokal zu nah an den Rand gestellt. Und dann ist er runtergestürzt. Ist nicht mein Problem, ist ja seiner", sagte Norris danach mit einem Grinsen.