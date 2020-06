Formel 1: Spannung in Barcelona

Es geht bunt zu in dieser Formel-1-Saison. Vier Rennen sind 2012 absolviert, vier Fahrer haben gewonnen – aus vier verschiedenen Teams.



Jenson Button konnte beim ersten Saisonrennen an seine starke Form von 2011 anknüpfen, als er hinter Sebastian Vettel Vizeweltmeister wurde. Der englische McLaren-Fahrer gewann überlegen den Auftakt in Melbourne.



Fernando Alonso siegte beim Chaos-Rennen in Malaysia. Sensationell pilotierte der Spanier seinen unterlegenen Ferrari durch den Regen.



Nico Rosberg fuhr 111 Grands Prix, bis er zum ersten Mal gewann. Der Deutsche holte in China zudem den ersten Sieg eines Silberpfeils seit 57 Jahren.



Sebastian Vettel schlug in Bahrain zurück. Der Deutsche gewann im Red Bull überlegen das politisch umstrittene Rennen.



Noch nie war also die Weltmeisterschaft so ausgeglichen und spannend wie in dieser Saison. Noch nie?