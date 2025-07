Formel 1: Fake-Fotos und Piastri-Pole in Belgien

Deep-Fakes haben nun auch die Formel 1 erreicht. Nein, er war nicht mit Max Verstappen gemeinsam auf Urlaub, stellte Mercedes-Teamchef Toto Wolff in Belgien klar. Gefälscht seien die Bilder, die ihn in einem angeblichen Gespräch mit dem Niederländer zeigen. Ebenso nicht echt ist das Foto, das ihn dabei zeigt, wie er in den Privatflieger von Verstappen einsteigt.