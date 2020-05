Red Bull: Sorgen vor dem Heimrennen

Das Team hadert noch immer mit der fehlenden Leistung des Renault-Antriebs. Laut internen Berechnungen sollen bis zu 120 PS auf Mercedes fehlen und 80 auf Ferrari. Und gerade auf einer Strecke wie in Spielberg mit zwei langen Geraden ist Red Bull völlig chancenlos. Ricciardo: "Ich sage es nicht gern, aber ich muss es sagen: Das Podest ist für uns absolut außer Reichweite, sofern kein Wunder geschieht." Und, wie soeben von Kollege Kwjat gelernt: Wunder gibt es in der Formel 1 keine.

Zu all dem kommt ein weiteres Problem: In beiden Autos ist bereits der vierte Motor der Saison verbaut, ab dem fünften Motor wird der Fahrer in der Startaufstellung um zehn Plätze zurückversetzt. Da das Team in Spielberg ohnehin ohne Chance ist, wurde intern diskutiert, ob man schon hier die Motoren tauschen soll (und somit den Penalty in Kauf nehmen), um in den Rennen von Silverstone und Budapest mit einem neuen Motor wieder in die Punkteränge zu fahren. "Wir haben wahnsinnig viel über dieses Thema gesprochen", sagt Ricciardo. "Eine Entscheidung treffen wir am Donnerstag."

Das Team ist von der Zusammenarbeit mit Renault derart enttäuscht, dass es laut Medienberichten sogar versucht, den Vertrag zu lösen. Glaubt man einen Bericht von Sport Bild, dann könnte nach neun Jahren der Zusammenarbeit bereits Ende 2015 die Trennung erfolgen.

Ein neuer Partner soll ins Auge gefasst sein: Ferrari! Doch würden die Italiener einen direkten Konkurrenten überhaupt unterstützen? Angeblich: Ja. Erste Gespräche sollen vor zwei Wochen in Kanada geführt worden sein. Ferrari soll Bereitschaft zur Zusammenarbeit bekundet haben. Allerdings würde man Red Bull nur mit einem B-Motor ausstatten, der gut 20 PS weniger haben soll als jener Antrieb, der im Heck der roten Renner steckt.

Für Red Bull wäre auch das eine Verbesserung.