Superstar Verstappen zu Mercedes? Wie realistisch der Transfer wäre

Vor dem Grand Prix von Großbritannien hat die Formel 1 ihr großes Thema. Wechselt Max Verstappen 2026 von Red Bull zu Mercedes ? Es ist nämlich höchst fraglich, ob der vierfache Weltmeister in der kommenden Saison mit dem Red Bull glücklich wäre. 2026 greift ein neues Reglement mit neuen Motoren – und dem Vernehmen nach dürfte Mercedes hierbei deutlich besser aufgestellt sein als Red Bull. Doch was ist von den seit Wochen schwelenden Wechselgerüchten zu halten?

Der Kaffeesatzleser

Für Unruhe bei der Konkurrenz sorgen auch die jüngsten Aussagen von McLaren-CEO Zak Brown, dessen Team die WM klar dominiert. „Nach meiner Erfahrung und dem Lesen des Kaffeesatzes habe ich das Gefühl, dass etwas im Gange ist, vielleicht ist sogar schon etwas geschehen“, sagte der Amerikaner.

Zumindest offiziell gibt es für die beiden aktuellen Mercedes-Piloten noch keine Startplatz-Garantie für nächstes Jahr. Doch das lässt sowohl Russell als auch Antonelli kalt. „Ich habe eine dicke Haut. Ich lese nicht viele Nachrichten und ich höre nicht auf Gerüchte“, sagte Russell. Und auch Antonelli versicherte: „Es gibt keine Gespräche mit einem anderen Team.“

Wird das Fahrer-Duo vielleicht schon beim Heimrennen von Russell an diesem Wochenende in Silverstone bestätigt? Toto Wolff legte sich fest: „Nein, in Silverstone noch nicht.“