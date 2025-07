Formel 1: Norris gewinnt im Regenchaos von Silverstone

Lokalmatador Lando Norris gewann den spektakulären Grand Prix von Großbritannien in Silverstone und führte damit einen Doppelsieg für McLaren an. Sein Teamkollegen Oscar Piastri hatte nach einer 10-Sekunden-Strafe keine Chance mehr auf Platz 1. Dritter wurde überraschend Nico Hülkenberg im Sauber. Für den Deutschen war es im 239. Rennen der erste Podestplatz überhaupt. Kein anderer Fahrer hat je so lange auf ein F1-Podium warten müssen. Weltmeister Max Verstappen kam nach einem Ausrutscher mit seinem Red Bull nicht über Platz 5 hinaus.

Der Regen machte es interessant

Typisch britisch war die Begeisterung rund um das Rennen im „Home of British Racing“. 168.000 Zuschauer strömten alleine am Sonntag nach Silverstone. An allen vier Tagen waren laut offiziellen Angaben insgesamt eine halbe Million Menschen an der Rennstrecke. Das ist Rekord. Typisch britisch war aber auch das Wetter. Vor Rennstart zogen heftige Windböen über die Zuschauer, die Regenschirme wurden aufgespannt.

Die meisten Piloten starteten mit den Intermediates, einige versuchten ihr Glück mit einem Start aus der Box auf Slicks – es war die falsche Entscheidung.

In Runde 11 fing es so richtig zu schütten an. Verstappen bekam Probleme und verlor die Führung an Piastri. Dann sammelte Bernd Mayländer mit dem Safety-Car das Feld hinter sich ein. Der Arbeitstag des Deutschen war danach noch nicht beendet. Kurz nachdem das Rennen wieder freigegeben wurde, fuhr Hadjar im Blindflug auf Antonelli auf und krachte in die Bande – wieder Safety Car. Beim Re-Start drehte sich Verstappen fast von der Strecke und fiel auf Rang zehn zurück. Piastri bekam wegen Fehlverhaltens hinter dem Safety-Car eine 10-Sekunden-Strafe.