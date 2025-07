Formel 1: Verstappen schnappt sich die Poleposition in Silverstone

Der Aufschwung der Formel 1 ist am deutlichsten in Großbritannien zu erkennen. Die Massen zelebrieren die PS-Messe am Sonntag (16.00/live ServusTV, Sky). Bis zu 160.000 Zuschauer werden am Rennsonntag im 2.000-Einwohner-Ort Silverstone erwartet. Auf einem Militärflugplatz wurde die Formel 1 hier vor 75 Jahren aus der Taufe gehoben, inzwischen ist daraus ein Milliardengeschäft geworden, das mehr denn je boomt. Die weltweite Fan-Basis ist auf 826 Millionen Menschen gewachsen, drei von vier neuen Fans sind weiblich.

Kein anderes Rennen zieht mehr Zuschauer an als der britische Grand Prix. Die meisten Teams haben ihre Rennfabriken in Mittel-England. 6.000 Beschäftigte zählt die britische Motorsport-Industrie, weitere 41.000 Jobs hängen zumindest indirekt an der organisierten Raserei. Knapp 14 Milliarden Euro hoch ist der Beitrag des Motorsports zur britischen Wirtschaftsleistung. Sogar Premierminister Keir Starmer schwärmte am Mittwoch beim Empfang einiger Fahrer in der Downing Street: „Die Formel 1 ist Teil der Marke Großbritannien.“