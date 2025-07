Nach Silverstone-Sieg: Norris verletzt sich bei Feierlichkeiten

Die Freude über seinen ersten Heimsieg war riesig bei Lando Norris. „Ich reihe mich ein in eine lange Liste von unglaublichen Siegern, die hier in der Vergangenheit gewonnen haben. Die meisten von ihnen heißen Lewis (Hamilton; Anm.). Aber dass ich mit ihm auf einer Stufe stehe und aus britischer Sicht die Dominanz der Briten hier fortsetze, ist unglaublich“, strahlte der Brite nach seinem ersten Erfolg in Silverstone.

Der 25-Jährige trug neben den positiven Emotionen aber auch ein schmerzhaftes Andenken davon. Bei den Siegesfeierlichkeiten, nachdem Norris einen Zaun bestiegen hatte, traf ihn offenbar ein Fotograf im Gesicht, dabei bekam die Nase des Piloten etwas ab. „Nur ein kleines Cut“, hieß es später von McLaren. Kurios: Vor einem Jahr hatte sich Norris vor seinem Grand-Prix-Sieg in Miami bei einer wilden Party in Amsterdam ebenfalls an der Nase verletzt. Eine Narbe ziert seitdem sein Riechorgan.