Österreichischer Sieg beim DTM-Rennen auf dem Norisring

Es war ein Sonntag für die Österreicher auf dem Norisring. Thomas Preining gewann mit seinem Porsche zum dritten Mal in seiner Karriere das Rennen in Nürnberg. „Wahnsinn“, sagte der Sieger. „Die Strategie hat gepasst und die Boxenstopps waren auch mega. Wir haben den Rückstand in der Meisterschaft geviertelt.“