Formel 1: Sicherheitskuppel bleibt Vision

Konsequenzen! Es müsse Konsequenzen geben, forderte Ferrari-Teamchef Stefano Domenicali nach dem schrecklich aussehenden Crash in der ersten Kurve beim Grand Prix von Belgien am Sonntag. "Schon in den Junior-Serien sollten die Regeln zum Verhalten auf der Strecke unbeugsam durchgesetzt werden", sagte der Italiener. "Dann wären die Fahrer so gut wie möglich auf die höchste Klasse des Motorsports vorbereitet."



Ferrari-Star Fernando Alonso blieb bei dem Unfall unverletzt, er klagte lediglich über Rückenschmerzen. Verursacht hatte die Karambolage Lotus-Mann Romain Grosjean, der seine erste volle Formel-1-Saison bestreitet. Der Franzose wurde dafür für ein Rennen gesperrt und muss zudem 50.000 Euro Strafe zahlen.

Doppelweltmeister Alonso hatte großes Glück, das Auto von Grosjean flog nur einen halben Meter am Kopf des Spaniers vorbei – der einzigen Stelle, an der Formel-1-Fahrer heutzutage noch verwundbar sind.

Die letzten tödlichen Unfälle von Roland Ratzenberger und Ayrton Senna in der Formel 1 liegen bereits 18 Jahre zurück. Seitdem wurde die Rennserie von Jahr zu Jahr sicherer. Vielleicht ist es gerade diese Sicherheit, die manche Piloten ein besonderes Risiko eingehen lässt – unverantwortliches Risiko, wenn man den Crash von Grosjean ansieht. "Der ist manchmal unwahrscheinlich blöd", sagte Niki Lauda auf RTL.