Mega-Druck auf Sergio Pérez - ist Ungarn sein letztes Rennen?

Es könnte der möglicherweise entscheidende Grand Prix in der Formel 1 um seine Zukunft bei Red Bull werden. Vor dem Rennen in Ungarn tankte Sergio Pérez noch einmal Kraft bei seiner Familie. „Sich Zeit zu nehmen außerhalb des Lärms der Rennstrecke, kann manchmal besonders wichtig sein“, sagte der 34 Jahre alte Mexikaner, der beim Weltmeister-Team gewaltig unter Druck steht. Als „unhaltbar“ bezeichnete Teamboss Christian Horner gar die Form von Pérez in jüngster Zeit.