Formel 1 in Saudi-Arabien: Lando Norris warf Nerven und Auto weg

Offen ging Lando Norris zuletzt mit seinen psychischen Problemen und Schwächen um. Obwohl der Brite die WM-Wertung anführt, passe sein Fahrstil derzeit nicht zum McLaren. Dennoch ging der 25-Jährige als Favorit in das Qualifying für den Grand Prix von Saudi-Arabien. Doch in seiner ersten schnellen Runde in Q3 verlor Norris die Kontrolle über sein Auto und krachte auf dem Straßenkurs in die Streckenbegrenzung. Eine Rote Flagge war die Folge. Norris bleibt für das Rennen am Sonntag (19.00/live ORF1) nur Startplatz 10.